Швейцария, которая прошлой осенью отказалась передать Украине бронежилеты, объяснив это нейтралитетом, близка к решению об отмене запрета на поставки Киеву вооружения швейцарского производства.

Об этом пишет Reuters.

Так, призывы к правительству Швейцарии отказаться от запрета на поставку оружия Украине звучат все чаще. Впрочем, на данный момент в парламенте еще нет консенсуса по этому вопросу.

Недавно в парламент был представлен законопроект, который позволит правительству разрешить реэкспорт швейцарского оружия в страны с такими же демократическими ценностями, как у Швейцарии.

"Мы хотим быть нейтральными, но мы — часть западного мира", - сказал Тьерри Буркарт, лидер правоцентристской партии FDP, который является автором закона о снятии запрета на реэкспорт оружия в Украину.

По его словам, у властей Швейцарии не должно быть права вето, чтобы блокировать помощь других стран Украине Украине. В противном случае, продление такого запрета будет указывать на поддержку России.

По данным недавнего социологического исследования, 55% швейцарцев выступают за снятие запрета на реэкспорт оружия и его снабжение Украине.

"Если бы мы задали этот вопрос до войны, уровень поддержки, вероятно, был бы меньше 25%. В прошлом отказ от нейтральности был запретной темой", - сообщил руководитель социологической компании GFS-Bern Лукас Голдер.

Напомним, Швейцария может решить вопрос передачи Украине активов РФ на референдуме.

Также мы писали, что в 2022 году Швейцария запретила Германии передавать Украине боеприпасы для танка Gepard.