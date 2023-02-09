Никто из лидеров стран Евросоюза на данный момент не принял обязательства по передаче Украине современных западных истребителей.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя ЕС.

По словам чиновника, "европейские лидеры ясно дали понять" президенту Украины Владимиру Зеленскому, что "они готовы направить больше военных сил, чтобы помочь Украине, но пока никто не взял на себя обязательств по предоставлению истребителей".

Перед вылетом из Брюсселя в Украину Зеленский провел серию встреч с европейскими лидерами "по 30 минут каждая", сообщает Bloomberg.

Напомним, министр обороны Великобритании Бэн Уоллес заявил, что Лондон не будет "немедленно" передавать Украине истребители, но поможет закрыть с помощью ракет большой дальности и беспилотников.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не обсуждал с Владимиром Зеленским и Олафом Шольцем поставки Киеву истребителей.

А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что страна готова передать Киеву истребители, но "не в первых рядах". Первыми должны выступить страны, у которых больше самолетов.