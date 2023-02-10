Сегодняшняя ракетная атака РФ привела к локальным отключениям интернета. Об этом свидетельствуют данные Netblocks.

Наиболее масштабные сбои в Хмельницкой, Полтавской и Днепропетровской областях а также в Харькове и Запорожье.

Напомним, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, российские "Калибры" сегодня вошли в пространство Молдовы и Румынии, которая является членом НАТО. Однако Воздушные силы ВСУ не сбили "Калибры", когда они пролетали над Молдовой и Румынией, опасаясь жертв среди иностранцев.

Впрочем, Румыния не подтвердила, что российская ракета зашла в ее воздушное пространство, а Молдова вызвала посла РФ.

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении настаивает, что ракеты над Румынией все же пролетели. Он назвал это "вызовом НАТО" (поскольку Румыния является членом Альянса).

Тем временем война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.