Минобороны Молдовы подтвердило, что воздушное пространство страны пересекла ракета, направляющаяся в сторону Украины. Судя по заявлению Кишинева, ракета прошла над Приднестровьем.

МИД страны уже вызвал российского посла, чтобы "указать российской стороне на недопустимость нарушения нашего воздушного пространства".

А вот Минобороны Румынии не подтверждает, что ракета зашла в ее воздушное пространство.

"Информация о пролетевшей над воздушным пространством Румынии российской ракете не подтверждается", - говорится в сообщении военного ведомства.

Там отмечают, что ракета прошла в 35 км северо-восточнее границы. За ней наблюдала румынская авиация.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщал, что две российские ракеты "Калибр", летевшие с Черного моря, сегодня вошли в пространство Молдовы и Румынии. После чего вошли в воздушное пространство Украины.

Румыния, напомним, является членом НАТО.

Позже представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ВСУ могли сбить "Калибры", летящие над Молдовой и Румынией, но "понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому этого не сделали сразу".