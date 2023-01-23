101-я воздушно-десантная дивизия армии США, которую перебросили ранее в Румынию для учений, задержится там еще на 9 месяцев.

Об этом пишет New York Times.

Дивизия находится "ближе к войне в соседней Украине, чем любое другое подразделение армии США", эти силы "станут первой линией обороны, если Россия вторгнется дальше на запад", говорится в материале.

Военные, которые находится сейчас в Румынии, уйдут на ротацию в ближайшие 2 месяца. Их заменит другая бригада из 101-й дивизии, которая базируется в Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки, говорится в материале.

Напомним, США впервые почти за 80 лет разместили в Европе 101-ю воздушно-десантную дивизию легкой пехоты "Кричащие орлы" - это 4,7 тысячи военных. Дивизия, обученная развертываться на любом поле боя в течение нескольких часов.

Кроме того, мы писали, что в НАТО заявляют о необходимости увеличения военного производства и присутствия на восточном фланге.

Также по данным СМИ, США перебрасывают больше тысячи танков и БМП в Польшу и Литву.

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