США впервые почти за 80 лет разместили в Европе 101-ю воздушно-десантную дивизию легкой пехоты "Кричащие орлы" - это 4,7 тысячи военных. Дивизия, обученная развертываться на любом поле боя в течение нескольких часов, прибыла для участия в учениях и чтобы подать сигнал России.

Об этом сообщает CBS News.

Журналисты CBS News вместе с заместителем командира дивизии бригадным генералом Джоном Любасом и полковником Эдвином Маттаидессом на вертолете Black Hawk совершили поездку к месту дислокации дивизии всего в нескольких километрах от границы Румынии с Украиной.

В США считают, что цель РФ - отрезать Украине все выходы к морю, оставив страну и ее вооруженные силы без выхода к морю. Эта угроза стала причиной того, что в Румынию была направлена ​​одна из самых элитных десантно-штурмовых дивизий США с некоторым количеством тяжелой техники.

"Мы готовы защищать каждый дюйм земли НАТО. Мы обладаем уникальными возможностями, такими как наши средства воздушного нападения… Мы легкая пехота, но опять же, мы привносим с собой мобильность для самолетов и средств воздушного нападения", - сказал Любас CBS News.

Во время учений американцы и румынские войска наносили удары по целям. Танковые обстрелы и артиллерийский огонь велись настоящими боеприпасами. Учения должны воссоздать бои, которые украинские силы ведут каждый день против российских войск.

Военные учения близко к границе Украины являются четким сигналом для России и союзников США по НАТО, что американская армия рядом, пишет издание.

Маттаидес сказал CBS News, что он и его подразделение - ближайшие американскими силы к боевым действиям в Украине. Со своей выгодной позиции они "внимательно следят" за действиями россиян, "выстраивают цели для тренировок" и проводят учения, которые "точно повторяют то, что происходит" на войне.

Командиры "Кричащих орлов" заявили CBS News, что они всегда "готовы к бою хоть сегодня вечером" и находятся в Румынии, чтобы защищать территорию НАТО, поэтому в случае эскалации боевых действий или нападения на НАТО пересекут границу с Украиной.

101-я дивизия армии США активно участвовала в боевых действиях на территории Европы во время Второй мировой войны, в том числе во время высадки союзников в Нормандии 1944 года.

Недавно экс-глава ЦРУ заявил, что НАТО вступит в войну, если РФ применит ядерное оружие в Украине.

А бывший премьер Италии Сильвио Берлускони считает, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне.