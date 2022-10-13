Франция расширяет свою боевую группу в Румынии до "межармейской тактической группы". В связи с этим Париж направляет туда дополнительную бронетехнику, в том числе танки "Леклерк".

Об этом сообщает Министерство вооруженных сил Франции.

Как сказано в пресс-релизе, 10 октября исполнительная власть провела чрезвычайный совет по обороне, в котором участвовали министр вооруженных сил Себастьян Лекорню и министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна.

После него Лекорню перед комитетом по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Сената заявил о решении "поднять оборонительную позицию Франции на восточном фланге Европы" в рамках операций НАТО.

"В качестве основной страны миссии НАТО "Орел" в Румынии Париж планирует развернуть усиленную роту боевых бронированных машин пехоты, а также эскадрилью танков "Леклерк". Это развертывание является частью задач по обороне, сдерживанию и защите восточного фланга Европы", - объяснил министр вооруженных сил. Он добавил, что это позволит "поддерживать Румынию, которая является дружественной страной, с которой мы обязаны солидаризироваться".

Также Париж продолжит укреплять оборонную позицию в Литве, где будут развернуты для охраны неба многоцелевые истребители "Рафаль". А французский отряд в Эстонии "в ближайшие дни" получит помощь в виде роты легкой пехоты.

Эти развертывания, запланированные ранее в рамках миссий НАТО, состоятся в ноябре. По оценкам министерства, бюджету они обойдутся от 600 до 700 миллионов евро.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что на следующей неделе НАТО планирует провести запланированные ядерные учения.

Также он заверил, что НАТО будет и дальше помогать Украине, "но не более".

А вот в Белом доме решили, что сейчас высок риск втягивания США и НАТО в конфликт в Украине.