О переброске сил сообщил Лекорню. Фото: gala.fr

Франция расширяет свою боевую группу в Румынии до "межармейской тактической группы". В связи с этим Париж направляет туда дополнительную бронетехнику, в том числе танки "Леклерк".

Об этом сообщает Министерство вооруженных сил Франции.

Как сказано в пресс-релизе, 10 октября исполнительная власть провела чрезвычайный совет по обороне, в котором участвовали министр вооруженных сил Себастьян Лекорню и министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна.

После него Лекорню перед комитетом по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Сената заявил о решении "поднять оборонительную позицию Франции на восточном фланге Европы" в рамках операций НАТО. 

"В качестве основной страны миссии НАТО "Орел" в Румынии Париж планирует развернуть усиленную роту боевых бронированных машин пехоты, а также эскадрилью танков "Леклерк". Это развертывание является частью задач по обороне, сдерживанию и защите восточного фланга Европы", - объяснил министр вооруженных сил. Он добавил, что это позволит "поддерживать Румынию, которая является дружественной страной, с которой мы обязаны солидаризироваться".

Также Париж продолжит укреплять оборонную позицию в Литве, где будут развернуты для охраны неба многоцелевые истребители "Рафаль". А французский отряд в Эстонии "в ближайшие дни" получит помощь в виде роты легкой пехоты.

Эти развертывания, запланированные ранее в рамках миссий НАТО, состоятся в ноябре. По оценкам министерства, бюджету они обойдутся от 600 до 700 миллионов евро.

Скриншот с сайта Министерства вооруженных сил Франции

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