Администрация Байдена рассматривает возможность проверки известного американского бизнесмена Илона Маска на предмет угроз национальной безопасности.

Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщает издание, официальные лица США считают позицию бизнесмена в отношении России дружественной после серии его заявлений в Twitter о Starlink в Украине и "мирном плане".

В настоящее время представители администрации Байдена обсуждают, должны ли США подвергнуть некоторые из предприятий Илона Маска проверкам национальной безопасности, включая сделку с Twitter Inc. и спутниковой сетью Starlink SpaceX.

Издание пишет, что официальным лицам США стало не по себе из-за недавней угрозы Маска прекратить поставку спутниковой службы Starlink в Украину и дружественной позиции по отношению к России в Твиттер.

По словам знакомых с ситуацией, обсуждение все еще находится на ранней стадии. Чиновники в правительстве США и разведывательном сообществе взвешивают, какие инструменты доступны, если таковые имеются, которые позволили бы федеральному правительству проверять предприятия Маска.

По их словам, одна из возможностей заключается в том, чтобы через закон, регулирующий Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах, проверять сделки и операции Маска на предмет рисков для нацбезопасности.

Межведомственная комиссия, известная как CFIUS, рассматривает сделки по приобретению американских предприятий иностранными покупателями. Впрочем, пока неясно, предложит ли CFIUS законный способ проведения проверки.

Тем временем Украина нашла три источника финансирования для своих военных спутникового интернета Starlink. По словам главы Минобороны Алексея Резникова, в случае необходимости связь будут финансировать Пентагон, Евросоюз и частные доноры.