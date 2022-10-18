Пентагон рассматривает возможность оплаты спутниковой сети Starlink на территории Украины из фонда, который использовался для поставки оружия и оборудования украинским военным.

Об этом изданию Politico рассказали двое американских чиновников, участвующих в обсуждении этого вопроса.

Речь идет об инициативе содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative), через которую происходит финансирование контрактов с американскими фирмами на поставку оружия и оборудования, которые будут доставлены в долгосрочной перспективе.

Илон Маск в ответ на заявления Пентагона о возможной оплате услуг Starlink в Украине сообщил, что больше не просит денег у ведомства.

"SpaceX уже отозвала свой запрос на финансирование", – написал он в Твиттере.

Напомним, на днях Илон Маск собрался прекратить поддержку спутникового интернета Starlink в Украине. В SpaceX заявили, что больше не в состоянии за свой счет дарить терминалы Украине и финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени.

Однако вскоре предприниматель сообщил о готовности оплачивать и дальше Starlink для Украины. Это вызвало разочарование у некоторых его подписчиков в соцестях.