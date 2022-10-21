Украина нашла три источника финансирования для своих военных спутникового интернета Starlink, от которого хотел отказаться Илон Маск, а потом передумал.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, пишет Politico.

В случае необходимости связь будут финансировать Пентагон, Евросоюз и частные доноры. Резников рассказал, что Киев вышел на прямую связь с основателем SpaceX Илоном Маском, чтобы найти выход из ситуации, которая возникла с оплатой терминалов.

По словам министра обороны, контактировать с Маском взялся министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Он отвечает за цифровизацию и имеет прямую связь с Илоном Маском. У них личное общение, и Михаил очень положительно оценил ситуацию во время последнего обсуждения этого вопроса", - заявил министр.

Напомним, ранее Илон Маск собрался прекратить поддержку спутникового интернета Starlink в Украине. В SpaceX заявили, что больше не в состоянии за свой счет дарить терминалы Украине и финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени.

Однако вскоре предприниматель сообщил о готовности оплачивать и дальше Starlink для Украины.