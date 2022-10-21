Известный американский бизнесмен Илон Маск считает, что ошибочно ждать ухода президента РФ Владимира Путина, поскольку любой правитель Кремля будет вести воинственную политику.

"Те, кто хочет убрать Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру или западной философии, но я думаю, что это маловероятно - Кремль - это не Олимпиада Славных Парней", – написал он в Твиттере.

Напомним, в Белом доме заявили, что Илон Маск не представляет власти США, когда рассуждает об урегулировании в Украине.

Ранее в соцсетях Илон Маск заявлял, что является фанатом Украины, но не хочет третьей мировой войны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 239-го дня войны с РФ. В Херсонской области продолжается объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра.

Украинское командование считает, что россияне могут отвести на левобережную часть Херсонской области опытные подразделения, а на правом берегу оставить мобилизованных удерживать оборону. Западные аналитики предполагают, что сейчас идет подготовка полного отступления с РФ правобережья Днепра.

После ударов по ТЭЦ по всей Украине продолжается тотальная экономия электроэнергии.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.