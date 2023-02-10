Сегодня утром РФ нанесла 14-й массированный ракетный удар по энергетике Украины. Рассказываем, что о нем известно.

Как запускались ракеты

Первой волной ночью летели дроны, а уже в 8:30 были выпущены первые ракеты.

Вероятно, РФ опять применяла тактику, когда беспилотники должны разрядить украинскую ПВО перед основным залпом ракет, которые выпускались в три волны.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что ПВО сбила 61 из 71 выпущенных ракет, а также пять дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Удары наносились с носителей Ту-95мс ракетами Х-101 и Х-555 с районов Каспийского моря и Волгодонска и крылатыми ракетами "Калибр" с ракетоносителей в Черном море.

Следует заметить, еще во время атаки представитель украинской разведки в эфире телемарафона заявил, что у РФ заканчиваются высокоточные ракеты, а ее стратегия "ракетного блицкрига" провалилась.

Как пострадала энергетика

"Укрэнерго" сообщает, что основной целью сегодняшних ударов были электростанции и объекты высоковольтной сети в шести областях на востоке, западе и юге Украины. Известно о повреждении четырех теплоэлектростанций ДТЭК, а также гидроэлектростанций.

Однако в Минэнерго заявляют, что работа ПВО позволила сохранить целостность энергосистемы.

Подтверждены прилеты в объекты энергетики в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Харьковской областях и повреждение электросетей в районе Киева.

При этом взрывы слышали в гораздо большем количестве населенных пунктов: в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковске, а также во Львовской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях.

Во Львовской области ракета упала у остановки, в Киеве обломки повредили авто и крышу частного дома, на ТЭС ранения получили двое работников станций, еще восемь человек ранены под Харьковом.

На данный момент по результатам обстрелов самая сложная ситуация наблюдается в Харьковской области, там действуют аварийные отключения. Сетевые ограничения применяются также в Хмельницкой, Одесской и Киевской областях. В остальных областях покрытие потребления постепенно возвращается в границы обычных графиков.

В Днепре как минимум до завтра остановили весь электротранспорт и отключили внешнее освещение.

На данный момент, по информации ДТЭК, в Киеве и Днепре продолжаются экстренные отключения, хотя раньше там были почасовые.

Кроме того, ракетная атака РФ привела к локальным отключениям интернета, свидетельствуют данные Netblocks. Наиболее масштабные сбои в Хмельницкой, Полтавской и Днепропетровской областях а также в Харькове и Запорожье.

Удар через Молдову. А была ли Румыния?

Частично сегодняшняя атака совершалась через территорию Молдовы.

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что два "Калибра", выпущенные из Черного моря, вошли в воздушное пространство Молдовы и Румынии, после чего вернулись в Украину.

Позже представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ВСУ могли сбить "Калибры", летящие над Молдовой и Румынией, но "понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому этого не сделали сразу".

Позже Молдова подтвердила пролет ракеты над их территорией и вызвала российского посла на ковер. Судя по заявлению Кишинева, ракета прошла над Приднестровьем.

А вот Румыния выступила с опровержением, что их воздушное пространство было нарушено.

"Информация о пролетевшей над воздушным пространством Румынии российской ракете не подтверждается", - говорится в сообщении военного ведомства. Там отмечают, что ракета прошла в 35 км северо-восточнее границы по территории Украины и Молдовы. За ней наблюдала румынская авиация.

Однако Зеленский настаивает, что ракеты над Румынией все же пролетели. Он назвал это "вызовом НАТО" (поскольку Румыния является членом Альянса).

"Несколько российских ракет прошли через воздушное пространство Молдовы и Румынии. Эти ракеты - вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить", - заявил он.