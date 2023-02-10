В Кремле планируют провести масштабный митинг-концерт 22 февраля, накануне годовщины вторжения РФ в Украину.

Предположительно в концерте примет участие президент Владимир Путин. Об этом сообщают российские СМИ.

Мероприятие пройдет в Лужниках. Митинг станет продолжением послания президента РФ Федеральному собранию, которое состоится 21 февраля.

В этом году, по данным СМИ, в Кремле хотят провести послание Федеральному собранию максимально близко к годовщине начала войны в Украине.

При этом ранее депутаты Госдумы РФ говорили, что послание Федеральному собранию может состояться 22 февраля, в годовщину так называемого "признания независимости "ЛДНР" Россией.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.