Актриса театра и кино 84-летняя Лия Ахеджакова, известная по роли в ленте "Служебный роман", заявила, что её выгнали из театра "Современник", где она проработала почти 50 лет. По ее словам, она видела приказ руководства, а также новое расписание постановок.

"Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя", - сообщила артистка.

Лия Ахеджакова после раскритиковала решение Путина признать "ЛДНР" и выступила против вторжения России в Украину, осудив за это тоже Путина.

"Если только на мгновение вдуматься в ситуацию: из-за одного человека, который решил таким кровавым методом ублажить себя, дать людям страдание из-за каких-то собственных комплексов, страхов и прочего, навеки поссорились два, некогда, дружеских народа, которые бок о бок сражались с фашистско-нацистской нечестью. А сегодня потомки тех, кто погибал ради мира во всём мире, устраивают ещё одну кровавую бойню, убивая женщин и детей, стариков и просто мирных жителей, которые ничего не сделали России", - заявляла Ахеджакова в апреле 2022 года.

Напомним, после выступления за Украину и Беларусь певица Монеточка стала иноагентом в России.

Также муж Аллы Пугачевой пародист Максим Галкин попал в список иноагентов в России. После этого их семья выехала из России. Сейчас Галкин высмеивает российские нарративы со сцены.

Некоторые знакомые поддерживают их решение. Так, латвийская певица и подруга Пугачевой Лайма Вайкуле возмутилась негативным отношением россиян к звездам, заявив, что "Алла содержала всю Россию".