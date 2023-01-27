Фронтмен петербургской группы Little Big Илья Прусикин признан в РФ иноагентом. Такое решение приняло Министерства юстиции РФ 27 января.

Как отмечается на сайте ведомства, Прусикин получал поддержку от иностранных источников.

"…Осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию в Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти", - пояснило ведомство.

На эту новость отреагировала Ксения Собчак, которая брала интервью у Прусикина и вокалистки группы Софьи Таюрской для своего YouTube-канала.

"Мой друг Илья Прусикин, талантливый музыкант, хороший парень, честный человек - теперь иноагент. Ну что тут скажешь? Такие времена: следить за каждым словом, за каждой фотографией, за каждым рассказанным анекдотом. А то утром в газете, вечером - в реестре, скорости расправ пошли космические", - написала журналистка в телеграм-канале.

В обновленный список Минюста также вошли журналист Фидель Агумава, официальный представитель Далай-ламы XIV в России Эрдни Омбадыков, татарский правозащитник Рафис Кашапов и представительница "Феминистского антивоенного сопротивления" Дарья Серенко.

В июне 2022 года участники Little Big уехали из России в США. Это произошло после выхода их клипа Generation Cancellation. В описании к опубликованному на YouTube ролику музыканты призвали прекратить войну в Украине. Осенью на странице группы во "ВКонтакте" появилось сообщение, что оставшиеся в Санкт-Петербурге участники Little Big Сергей Макаров и Антон Лиссов больше не будут входить в ее состав.

Как писала "Страна", на днях иноагентом была признана певица Монеточка.