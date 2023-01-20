Минюст России включил в реестр иноагентов певицу Монеточку.

В списке она указана под своим настоящим именем Елизавета Гырдымова.

Незадолго до этого Гырдымова поставила россиянам ультиматум: или она, или Владимир Путин.

"Моей стране пора сделать выбор. Либо мы делаем поворот в сторону демократии, либо к цивилизованной Европе мы имеем лишь географическое отношение. 24 февраля, в годовщину нападения на Украину, произойдёт одно из двух: либо вы арестуете Путина, либо я дам клятву никогда не возвращаться в Россию. Надеюсь, в стране остались люди, для которых искусство важнее выше мнимого благополучия кремлёвской диктатуры", - заявила певица.

На этой неделе в Литве Монеточка дала концерт, сборы от которого обещала направить на нужды ВСУ. Во время выступления она развернула бело-сине-белый флаг "свободной России будущего" и выкрикнула "Слава Украине!", добавив "Живет Беларусь!" После этого Генпрокуратуру РФ попросили признать Монеточку иноагентом.

Ранее украинского продюсера Александра Роднянского в России признали иноагентом.