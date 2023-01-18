Российская певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова), уехавшая за границу после начала войны, выступила в поддержку Украины и белорусской оппозиции.

Видео выступления появилось в соцсетях.

"Россия будет свободной, слава Украине, живет Беларусь", – произнесла она со сцены.

Место и дата съемки неизвестны.

Летом в России составили список артистов, чьи выступления нежелательны на территории страны. В нем оказалась и Гырдымова.

Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

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