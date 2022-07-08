В списке оказался Меладзе. Фото: umnaja.ru

Российские медиа публикуют список музыкальных исполнителей, чьи выступления в России сочтены нежелательными.

По данным журналистов, перечень распространяется среди промоутеров и включает следующих исполнителей:

  • рэп-исполнитель Нойз МС (Иван Алексеев),
  • рэп-исполнитель Оксимирон (Мирон Федоров),
  • группа "ДДТ" (солист Юрий Шевчук),
  • группа "Машина времени" (солист Андрей Макаревич),
  • группа "Аквариум" (солист Борис Гребенщиков),
  • группа "Каста" (солисты Владислав Лешкевич, Михаил Епифанцев, Андрей Пасечный),
  • группа "Би-2" (солисты Александр Уман, Егор Бортник),
  • группа "Несчастный случай" (солист Алексей Кортнев),
  • певица Земфира,
  • певец Валерий Меладзе,
  • Дмитрий Спирин (экс-солист группы "Тараканы"),
  • группа Anacondaz (солисты Артем Хорев, Сергей Карамушкин),
  • группа Louna (солистка Лусинэ Геворкян),
  • группа "Порнофильмы" (солист Владимир Котляров),
  • группа "Ногу свело!" (солист Максим Покровский),
  • группа "Кровосток" (солист Антон Черняк),
  • группа "Элизиум" (солист Дмитрий Кузнецов),
  • группа "2Маши" (солист Мария Зайцева),
  • певица Манижа,
  • певица Монеточка (Елизавета Гырдымова),
  • певица Гречка (Анастасия Иванова),
  • рэп-исполнитель Фейс (Иван Дремин),
  • рэп-исполнитель Моргенштерн,
  • группа "IC3PEAK" (солисты Николай Костылев, Анастасия Креслина),
  • группа "Литтл Биг"» (Илья Прусикин, Софья Таюрская),
  • певец Вася Обломов (Василий Гончаров),
  • рэп-исполнитель Лигалайз (Андрей Меньшиков),
  • певица Дора (Дарья Шиханова),
  • группа "Алоэ вера" (солистка Вера Мусаелян),
  • певица Муся Тотибадзе.

В Украине трансляция их произведений (как и всех остальных российских исполнителей) вообще полностью запрещена.

Ранее "Страна" сообщала, что в Латвии запретили все российские телеканалы, пока РФ не вернет захваченные у Украины территории.

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