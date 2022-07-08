В России составили список артистов, чьи выступления нежелательны на территории страны
Российские медиа публикуют список музыкальных исполнителей, чьи выступления в России сочтены нежелательными.
По данным журналистов, перечень распространяется среди промоутеров и включает следующих исполнителей:
- рэп-исполнитель Нойз МС (Иван Алексеев),
- рэп-исполнитель Оксимирон (Мирон Федоров),
- группа "ДДТ" (солист Юрий Шевчук),
- группа "Машина времени" (солист Андрей Макаревич),
- группа "Аквариум" (солист Борис Гребенщиков),
- группа "Каста" (солисты Владислав Лешкевич, Михаил Епифанцев, Андрей Пасечный),
- группа "Би-2" (солисты Александр Уман, Егор Бортник),
- группа "Несчастный случай" (солист Алексей Кортнев),
- певица Земфира,
- певец Валерий Меладзе,
- Дмитрий Спирин (экс-солист группы "Тараканы"),
- группа Anacondaz (солисты Артем Хорев, Сергей Карамушкин),
- группа Louna (солистка Лусинэ Геворкян),
- группа "Порнофильмы" (солист Владимир Котляров),
- группа "Ногу свело!" (солист Максим Покровский),
- группа "Кровосток" (солист Антон Черняк),
- группа "Элизиум" (солист Дмитрий Кузнецов),
- группа "2Маши" (солист Мария Зайцева),
- певица Манижа,
- певица Монеточка (Елизавета Гырдымова),
- певица Гречка (Анастасия Иванова),
- рэп-исполнитель Фейс (Иван Дремин),
- рэп-исполнитель Моргенштерн,
- группа "IC3PEAK" (солисты Николай Костылев, Анастасия Креслина),
- группа "Литтл Биг"» (Илья Прусикин, Софья Таюрская),
- певец Вася Обломов (Василий Гончаров),
- рэп-исполнитель Лигалайз (Андрей Меньшиков),
- певица Дора (Дарья Шиханова),
- группа "Алоэ вера" (солистка Вера Мусаелян),
- певица Муся Тотибадзе.
В Украине трансляция их произведений (как и всех остальных российских исполнителей) вообще полностью запрещена.
Ранее "Страна" сообщала, что в Латвии запретили все российские телеканалы, пока РФ не вернет захваченные у Украины территории.