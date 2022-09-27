Во вторник, 27 сентября тало известно, что на 69-ом году жизни ночью умер известный российский певец Борис Моисеев.

Об этом СМИ сообщил его арт-директор.

Ранее артист перенес два инсульта, его частично парализовало.

При этом неделю назад на российском ТВ вышло шоу с его участием.

"Под ликования аплодисментов он вышел к зрителям слегка перекошенным от инсульта, но по-прежнему талантливым и харизматичным", - описывают его появление в эфире российские СМИ.

Также в СМИ вышел сюжет о его реабилитации, в ходе которой Моисеев сменил десятки врачей и три клиники, и фактически заново учился читать и говорить.

Борис Моисеев родился 4 марта 1954 в белорусском Могилёве.

Заслуженный артист России, многократный лауреат российских музыкальных премий, один из первых открытых артистов-геев в России.

В начале карьеры работал в Харьковском театре оперы и балета.

В 2003 году вступил в партию "Единая Россия", высказывался в поддержку Владимира Путина.

Напомним, что на днях умер известный по фильмам "Вечный зов" и "Тени исчезают в полдень" советский и российский режиссер Владимир Краснопольский. Ему было 89 лет.