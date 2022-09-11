Скончался советский и российский режиссер, сценарист, кинооператор и продюсер Александр Полынников, известный операторской работой в фильме "Приключения Электроника". Ему был 81 год.

Об этом сообщила его жена, актриса Анна Назарьева, пишет "РИА Новости".

"Прощание будет завтра. Это зал Хованского крематория", - сказала она.

Александр Полынников родился 3 июня 1941 года в Крыму. С 1967-го работал оператором-постановщиком на Одесской киностудии, в 1968-м окончил ВГИК. В 1982 году стал лауреатом Государственной премии СССР за операторскую работу в фильме "Приключения Электроника".



В карьере кинематографиста несколько десятков работ. Среди них - "Возвращение Мухтара" (режиссер), "Берегите женщин", "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Кармелита" (оператор).

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