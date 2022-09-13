В возрасте 96 лет скончался культовый американский фотограф Уильям Кляйн, который был штатным фотографом Vogue в течение десяти лет.

Об этом сообщил его сын Пьер Кляйн.

По мнению издания France 24, oсобенностью работ Кляйна были модельные съемки на городских улицах. Его фотографии, выглядевшие так, будто были сделаны спонтанно, бросали вызов традициям. Снимки, сделанные в Нью-Йорке, Москве, Риме и Токио, были "дико инновационными" и "зачастую безумными". Кроме того, фотограф снимал обычных прохожих на улицах крупных городов, среди них Москва, Нью-Йорк, Рим и Токио.

"Один из самых известных снимков Кляйна - фотография мальчика, который держит в руках пистолет. Среди его известных фото также "Танец в Бруклине", "Дым и вуаль", "Симона + Нина", - пишут в издании.

Кляйн считался одним из отцов уличной фотографии. В 50-х и 60-х годах XX века он выпустил серию фотокниг о городах, в которых снимал чаще всего (Нью-Йорке, Москве, Риме и Токио - Ред.).

Что касается технической стороны стиля съемки фотографа, Уильям Кляйн специализировался на спонтанной портретной съемке. Одним из особенностей его творчества было частое использование широкоугольных объективов.

В издании отмечают, что кроме фотографии Кляйн занимался съемкой документального кино и рекламных роликов для французских брендов.

Напомним, сегодня, 13 сентября умер еще один выдающийся деятель мирового искусства. Речь идет о смерти выдающегося французского режиссера Жана-Люка Годара, который ушёл из жизни в 91 год по своей воле, при помощи разрешённой в Швейцарии эвтаназии.