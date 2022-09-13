Знаменитый французский режиссер Жан-Люк Годар умер на 92-м году жизни. Об этом пишет газета Liberation со ссылкой на родственников режиссера.

Годар стоял у истоков французской новой волны в кинематографе.

Его фильмы 1960-х годов оказали революционное влияние на мировое киноискусство.

В 2011 году режиссер был награждён премией "Оскар" за вклад в развитие кинематографа.

Жан-Люк Годар родился 3 декабря 1930 года в Париже. Его отец был врачом, а мать была родом из семьи швейцарских банкиров. Когда Годару было 4 года, семья переехала в Швейцарию.

Его первый шаг в кино начался в области критики в журнале "Gazette du cinéma" в 1950 году. В 1952 он вернулся в Швейцарию, проработал какое-то время на дамбе, о которой и снял впоследствии свой первый короткометражный документальный фильм "Операция бетон".

В 1964 году Годар описал влияние себя и коллег: "Мы ворвались в кино, как пещерные люди в Версаль Людовика XV".

Его часто считают самым радикальным французским режиссёром 1960-х и 1970-х годов. Его подход к фильмам, политике и философии сделал его, пожалуй, самым влиятельным режиссёром французской новой волны.

Наряду с демонстрацией знания истории кино через аллюзии и отсылки, некоторые из его фильмов выражали его политические взгляды; он был заядлым читателем экзистенциалистской и марксистской философии.

Его самые известные фильмы: "На последнем дыхании" (1960), "Презрение" (1963), "Банда аутсайдеров" (1964), "Альфавиль" (1965) и "Безумный Пьеро" (1965).

Напомним, что вчера умер режиссер и оператор Александр Полынников, известный по фильмам "Приключения Электроника" и "Возвращение Мухтара".