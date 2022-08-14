Умер художник Дмитрий Врубель - автор знаменитого берлинского граффити, где генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев целует главу ГДР Эриха Хонеккера.

Рисунок, который называется "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви", появился на куске Берлинской стены в 1990 году. И с тех пор стал одним из самых узнаваемых в мире граффити.

Ещё до её завершения в 1990 году эту работу опубликовали многие западногерманские медиа, которые сходу назвали её символом свободы.

Нарисовавший его москвич Дмитрий Врубель с тех пор жил в Берлине, где и умер в возрасте 62 лет.

Пишут, что Дмитрий Врубель заболел коронавирусом в конце июня, был госпитализирован. С болезнью не справлялось сердце ему установили аппарат вспомогательного кровообращения, а потом и ввели в искусственную кому.

Врубель известен не только знаменитым граффити. Сам себя он предпочитал называть "политическим живописцем", который стал частью "искусства быстрого реагирования".

В последние годы он много занимался виртуальными выставками и метавселенными, планировал создать "Музей события". По его словам это должен был бы мемориальный музей, посвящённый какому-либо важному актуальному новостному событию, его действующим лицам, деталям и подробностям, хронологии, различным интерпретациям (в разных залах) и историческим параллелям. С возможностью лекций, экскурсий, а также обновления и дополнения экспозиции, с включением комментариев участников событий и возможностью прямых видеорепортажей в соцсетях.