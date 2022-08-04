В ЮАР скончался пациент из-за синдрома Гийена-Барре, который развился у него на фоне вакцинации от коронавиурса препаратом Janssen производства компании Johnson & Johnson.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Возраст и другие данные о покойном пока не разглашаются. При этом медики отмечают, что не было установлено других причин, помимо вакцинации, которые могли бы спровоцировать развитие у пострадавшего синдрома Гийена-Барре.

Синдром Гийена-Барре - это редкое состояние, чаще всего наблюдаемое у взрослых мужчин, при котором иммунная система поражает собственные периферические нервы. Он сопровождается слабостью конечностей, нарушением функции конечностей и ходьбы, нарушениями чувствительности и вегетативными расстройствами. В тяжелой форме может привести к параличу.

Синдром Гийена-Барре иногда считается следствием вакцинации от COVID-19 препаратами Janssen и AstraZeneca.

Напомним, именно с таким синдромом на днях был госпитализирован в реанимацию российский политик Анатолий Чубайс.

Как писала "Страна", у Чубайса начали отниматься руки и ноги.