Российский политик Анатолий Чубайс оказался в реанимации. Его госпитализировали в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре.

Об этом 31 июля сообщила в своем Телеграм-канале "Кровавая барыня" ведущая Ксения Собчак со ссылкой на супругу Чубайса, режиссера Авдотью Смирнову.

По информации журналистки, Чубайс внезапно почувствовал себя плохо, у него начали отниматься руки и ноги. Смирнова оценила состояние мужа как нестабильное. Он же сам отмечает, что "состояние средней тяжести, стабильное".

Диагноз Чубайса пока не считается окончательным. Политика обследовали специалисты в костюмах химической защиты. Полиция также опросила людей, ставших свидетелями недомогания мужчины.

Синдром Гийена-Барре - это редкое состояние, чаще всего наблюдаемое у взрослых мужчин, при котором иммунная система поражает собственные периферические нервы. Он сопровождается слабостью конечностей, нарушением функции конечностей и ходьбы, нарушениями чувствительности и вегетативными расстройствами. В тяжелой форме может привести к параличу.

Иногда синдром Гийена-Барре является следствием вакцинации от COVID-19 препаратами Janssen и AstraZeneca.

Как писала "Страна", в марте Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и уехал из страны.

Зимой мы сообщали, что звезда "Мимино" Елена Проклова попала в реанимацию после инсульта.