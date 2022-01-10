Заслуженная артистка РСФСР, 68-летняя актриса Елена Проклова госпитализирована в реанимацию одной из московских клиник с острым нарушением мозгового кровообращения.

Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва" со ссылкой на комментарий актрисы в понедельник, 10 января.

"У меня все нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу, извините", - прокомментировала Елена Проклова.

По данным журналистов, в кардиологию звезда советского фильма "Мимино" попала с головокружением и повышенным давлением.

МРТ головного мозга показала инсульт, а вскоре 68-летнюю артистку перевели в реанимацию. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Елена Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. Ее первый кинодебют состоялся в 1965 году в мелодраме "Звонят, откройте дверь".

Известность актрисе принесли роли в фильмах "Собака на сене", "Мимино" и "Капитанская дочка".

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