Любовь Павловна Колючая из села Аджамка Кировоградской области, которой депутат фракции "Слуга народа" Евгений Брагар предлагал продать собаку, чтобы оплатить коммуналку, в комментарии "Стране" сообщила, что тот самый знаменитый пёс Шарик умер.

"Нет его, он пропал. Он был уже совсем старенький, болел и был слепым. Почти год, как его нет. Сейчас у меня нет собаки", — рассказала Любовь Павловна.

Напомним, что после того скандала "Страна" пообщалась с пенсионеркой. Бабушка посоветовала Брагару "продать мозги" и рассказала, что он ей позвонил и извинился.

"Сказал, что это не меня касалось, чтобы я не обижалась. Сказал, что поможет мне. Я ему сказала, что бывает такое, но нужно думать, что ты говоришь, вас же выбрали", - рассказала Любовь Павловна.

После этого, год назад, патрульные полицейские остановили в Киеве народного депутата от партии "Слуга народа" Евгения Брагара по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Впоследствии копов привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что инспекторы не выполнили требований инструкции и не включили нагрудные камеры.