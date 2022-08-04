Умер знаменитый пес Шарик, которого нардеп Брагар предлагал продать для оплаты коммуналки
Любовь Павловна Колючая из села Аджамка Кировоградской области, которой депутат фракции "Слуга народа" Евгений Брагар предлагал продать собаку, чтобы оплатить коммуналку, в комментарии "Стране" сообщила, что тот самый знаменитый пёс Шарик умер.
"Нет его, он пропал. Он был уже совсем старенький, болел и был слепым. Почти год, как его нет. Сейчас у меня нет собаки", — рассказала Любовь Павловна.
Напомним, что после того скандала "Страна" пообщалась с пенсионеркой. Бабушка посоветовала Брагару "продать мозги" и рассказала, что он ей позвонил и извинился.
"Сказал, что это не меня касалось, чтобы я не обижалась. Сказал, что поможет мне. Я ему сказала, что бывает такое, но нужно думать, что ты говоришь, вас же выбрали", - рассказала Любовь Павловна.
После этого, год назад, патрульные полицейские остановили в Киеве народного депутата от партии "Слуга народа" Евгения Брагара по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
Впоследствии копов привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что инспекторы не выполнили требований инструкции и не включили нагрудные камеры.