Появилось первое фото российского политика Анатолия Чубайса после госпитализации. У него подтвердился синдром Гийена-Барре, сейчас он находится в реанимации с частичным параличом лица.

Соответствующее фото опубликовала российская телеведущая и журналист Ксения Собчак.

Синдром Гийена-Барре также известен под названием острый полирадикулоневрит. В западных странах заболеваемость составляет порядка 0,89-1,89 случаев в год на 100 тысяч жителей. Большинство людей полностью выздоравливают даже в самых тяжёлых случаях синдрома Гийена-Барре.

Напомним, вчера Собчак сообщила, что Чубайс оказался в реанимации. Его госпитализировали в одну из европейских клиник. По информации журналистки, Чубайс внезапно почувствовал себя плохо, у него начали отниматься руки и ноги.

Мы писали, что в марте Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и уехал из страны.

Также мы сообщали, минувшим летом Чубайс предсказал смену мировых элит и "уникальный удар" по экономике России. При этом причиной подобных изменений он назвал технологическую революцию.