В Москве в возрасте 84 лет скончался последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин. Причины смерти не сообщаются.

Как сообщают российские СМИ, его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Бакатин родился 6 ноября 1937 года в городе Киселевске Новосибирской (ныне – Кемеровской) области.

В 1983 году занял пост инспектора в ЦК КПСС, а в 1988-м президент СССР Михаил Горбачев предложил ему должность министра внутренних дел, которую ранее занимал Александр Власов.

При нем КГБ разделили на несколько самостоятельных спецслужб.

Среди прочего он запомнился тем, что с санкции Горбачева в знак "доброй воли" передал США схему прослушивания нового здания американского посольства в Москве.

Ранее мы писали о том, что говорится в статье Reuters об "агентах Кремля" в украинской власти. Там упоминалось о влиянии КГБ на ЧАЭС, сотрудники которой внедрились в работу станции, особенно после 1986 года.

Также мы писали, что корректировщиком вражеского огня по Яворовскому полигону на Львовщине оказался бывший сотрудник КГБ. Точные локации с пометками на карте он посылал куратору через специально скрытый чат в Телеграм-канале.