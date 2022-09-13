Франко-швейцарский кинорежиссёр Жан-Люк Годар ушёл из жизни в 91 год по своей воле, при помощи разрешённой в Швейцарии эвтаназии.

Об этом пишет Libération со ссылкой на его родственников. По их словам, режиссер не был болен, "он просто устал".

В последние годы Годар жил затворником в городке Роль на берегу Женевского озера в Швейцарии.

"Он не был болен, он просто был истощен", — уточнил одним из родственников Годара, общаясь с журналистами.

"Поэтому он принял решение покончить с этим. Это было его решение, и ему было важно, чтобы оно стало известно", — сообщил источник, близкий к покойному.

Жан-Люк Годар часто рассуждал на тему самоубийства. Кинокритик Жан-Люк Дуэн в фильме "Жан-Люк Годар" говорил, что режиссер был буквально "очарован самоубийством". Он также рассказывал, что во время съемок фильма "Женщина есть женщина" в 1961 году Годар поссорился с актрисой и своей возлюбленной Анной Кариной и перерезал себе вены бритвой, которую носил с собой в бумажнике.

Во время Каннского фестиваля в 2014 году, беседуя с журналистом, мэтр сказал, что "не стремится тянуться за жизнью из последних сил".

"Если я буду слишком болен, я не хочу, чтобы меня возили в коляске", — резюмировал режиссер.

Эвтаназия — это процедура добровольного прерывания жизни человека по его же просьбе. Обычно для проведения процедуры есть показания в виде неизлечимой болезни.

Годар считался одним из главных представителей французской новой волны, а его картина "На последнем дыхании" стала дебютом в кино для Жан-Поля Бельмондо.

Всего на счету кинорежиссёра свыше 70 фильмов, в том числе "Безумный Пьеро", "Презрение", "Мужское-женское", "Маленький солдат" и "Карабинеры".

Напомним, в прошлом году в Швейцарии появился новый способ эвтаназии. Уйти из жизни можно будет с помощью специальной капсулы.

Ранее мы писали, что в марте этого года легендарный французский актёр Ален Делон, который перенес инсульт и страдает сердечной аритмией, решился на эвтаназию.