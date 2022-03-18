Легендарный французский актёр Ален Делон, который перенес инсульт и страдает на сердечную аритмию, решился на эвтаназию.

Об этом сообщает французское издание Le Point.

Ранее в своих интервью Делон уже говорил, что хотел бы добровольно уйти из жизни, потому что находит это логичным и естественным. Законы Швейцарии, где живет актер, это сделать позволяют.

"С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому, не проходя больниц, уколов и прочего", - заявил Ален Делон.

Напомним, актеру 86 лет. Наибольшую известность он приобрёл после фильмов "На ярком солнце", "Рокко и его братья", "Леопард", "Чёрный тюльпан". Делон номинирован на "Золотой глобус" как "самый многообещающий новичок среди мужчин". Является обладателем премии "Сезар" за лучшую мужскую роль в картине "Наша история".

В сети также появлялись комментарии близких Алена Делона о его самочувствии. В частности, дочь Алена Делона Аннушка рассказала, что ее отец пережил инсульт, который сопровождался острой субдуральной гематомой, то есть кровоизлиянием и скоплением крови во внутричерепном пространстве.

А сын звезды кино Ален-Фабьен Делон даже опубликовал фотографию отца после инсульта. На снимке Делон запечатлен сильно похудевшим, но улыбающимся.

Как писала "Страна", в Австрии также узаконили право тяжелобольных граждан на эвтаназию.