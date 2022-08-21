В России на 101-м году жизни скончался старейший артист Театра имени Моссовета Николай Лебедев. Он прославился актерскими ролями в фильмах "Вечный Зов", "Экипаж", "Нормандия-Неман" и участием во многих других кинолентах.

Об этом сообщает пресс-служба театра.

"Театр Моссовета с прискорбием сообщает, что на 101-м году ушел из жизни старейший актёр театра и один из старейших артистов Москвы, народный артист России Николай Сергеевич Лебедев", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Обладавший сильным волевым внутренним стержнем, яркой индивидуальностью, прекрасными внешними данными, большим жизненным опытом и огромной творческой работоспособностью, Николай Сергеевич Лебедев уверенно вошёл в репертуар театра, став одним из ведущих актеров труппы. За семь десятилетий работы на сцене Театра имени Моссовета артист создал более 70-ти разнообразных образов в спектаклях классического и современного репертуара, в каждой его работе прочитывалось прекрасное владение профессией, искусством перевоплощения и приверженность лучшим традициям русского психологического театра", - говорится в некрологе.

Николай Лебедев родился 15 декабря 1921 года. Играть он начал в 1939 году на сцене московского ТЮЗа. В апреле 1941-го артист был призван в армию и с первых дней войны оказался на фронте. После ранения попал в госпиталь и был взят в плен. Несколько раз Николай Лебедев чудом избежал расстрела, прошёл шесть концентрационных лагерей, трижды пытался бежать. В 1945 году вместе с другими узниками лагеря "Ламсдорф-III" в Судетах был освобожден советскими войсками и продолжил службу в армии.

После демобилизации вернулся в ТЮЗ, а затем поступил в Школу-студию МХАТ (курс В. Я. Станицына). Он мечтал служить в Художественном театре, но из-за плена в его биографии дорога в главный театр страны была закрыта.

После окончания учёбы в 1950 году артист был принят Юрием Завадским в труппу Театра имени Моссовета, где он стал партнёром Раневской и Марецкой, Мордвинова и Плятта, Маркова и Жженова. Играл в спектаклях "Недоросль", "Король Лир", "Василий Тёркин", "Цезарь и Клеопатра", "Заговор чувств", "Ревизор" и многих других.

Лебедев сыграл более сорока ролей в кино, в таких фильмах как "Нормандия-Неман", "Ровесник века", "Евдокия", "Синяя тетрадь", "Тишина", "Освобождение", "Выбор цели", "Вечный Зов", "Экипаж" и других.

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