Скончался советский и российский кинорежиссер и сценарист Владимир Краснопольский. Ему было 89 лет.

Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

"На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, режиссера игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского", – говорится в сообщении на сайте союза.

За годы творчества режиссер снял более 30 фильмов и телесериалов, многие из которых стали классикой советского и российского кинематографа.

Так, вместе с Валерием Усковым Краснопольский снял фильмы и телевизионные сериалы "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Отец и сын", "Ночные забавы", "Две судьбы", "Провинциалы" и многие другие.

За создание картины "Вечный зов" в 1979 году Краснопольский был удостоен Государственной премии СССР, а в 1980 году режиссер был отмечен премией Ленинского комсомола за фильм "Отец и сын".

Кроме того, в 1983 году Краснопольский получил звание народного артиста РСФСР.

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