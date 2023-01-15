В Грузии умер знаменитый грузинский и советский артист Вахтанг Кикабидзе. Ему было 84 года.

Об этом сообщает грузинский телеканал Mtavari Arkhi.

Вахтанг Кикабидзе (известный как Буба Кикабиидзе) - советский и грузинский певец, автор песен, киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, политический деятель, заслуженный артист Украины (2013).

С 2020 года - действующий депутат парламента Грузии VII созыва.

Исполнитель песен "Мои года", "Грузинская песня" ("Виноградную косточку в тёплую землю зарою").

Вахтанг Кикабидзе также запомнился зрителям многих поколений по ролям в таких фильмах, как "Мимино", "Не горюй", "Мелодии Верийского квартала" и многим другим.

Напомним, в 2021 году умерла жена Вахтанга Кикабидзе.

Кикабидзе и Кебадзе поженились в 1965 году, вместе прожили больше 50 лет. У пары было двое детей: дочь Кебадзе от первого брака Марина Сагарадзе, ставшая актрисой Тбилисского академического театра, и сын Константин Кикабидзе, который стал художником и теперь живет в Канаде.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Вахтанг Кикабидзе побывал в Киеве в гостях у Михаила Саакашвили и спел в караоке.