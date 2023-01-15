Умер знаменитый грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе
В Грузии умер знаменитый грузинский и советский артист Вахтанг Кикабидзе. Ему было 84 года.
Об этом сообщает грузинский телеканал Mtavari Arkhi.
Вахтанг Кикабидзе (известный как Буба Кикабиидзе) - советский и грузинский певец, автор песен, киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, политический деятель, заслуженный артист Украины (2013).
С 2020 года - действующий депутат парламента Грузии VII созыва.
Исполнитель песен "Мои года", "Грузинская песня" ("Виноградную косточку в тёплую землю зарою").
Вахтанг Кикабидзе также запомнился зрителям многих поколений по ролям в таких фильмах, как "Мимино", "Не горюй", "Мелодии Верийского квартала" и многим другим.
Напомним, в 2021 году умерла жена Вахтанга Кикабидзе.
Кикабидзе и Кебадзе поженились в 1965 году, вместе прожили больше 50 лет. У пары было двое детей: дочь Кебадзе от первого брака Марина Сагарадзе, ставшая актрисой Тбилисского академического театра, и сын Константин Кикабидзе, который стал художником и теперь живет в Канаде.
Ранее сообщалось, что в 2021 году Вахтанг Кикабидзе побывал в Киеве в гостях у Михаила Саакашвили и спел в караоке.