Минюст России впервые в 2023 году обновил список иноагентов. В него вошли актер Артур Смольянинов, музыкальный критик Артемий Троицкий и еще четыре человека.

О Смольянинове, который стал известным благодаря роли в фильме "9 рота" (2005 год) Федора Бондарчука о войне в Афганистане, заговорили после того, как он заявил, что готов воевать за Украину и что ему будет все равно, если от России останется радиоактивный пепел.

После этих слов председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.

Троицкий - советский и российский музыкальный критик и журналист, организатор и ведущий многих рок-концертов и фестивалей. Известен своими критическими высказываниями в адрес российской власти. Он живет за пределами России с 2014 года.



Кроме Троицкого и Смольянинова в реестр включили:

бывшего священника, автора видеоблога "Клирик" Сергея Кирсанова;

юриста и предпринимателя Анатолия Фурсова;

экс-главу пермского штаба Навального Сергея Ухова;

украинского ведущего и блогера Александра Шелеста.

У Артура есть два младших брата и сестра. Его единоутробный брат Емельян Николаев отбывает 19-летний срок за участие в убийствах и нападениях на националистической почве. Одной из жертв Николаева и его сообщников стал сын бизнесмена Хусама Аль-Халиди Алан.

В октябре 2022 года на актёра уже было заведено административное дело о дискредитации армии.

Минюст также внес в реестр ООО "Тенес" - юридическое лицо, созданное по требованию закона журналистами-"иностранными агентами" для подачи отчетности в министерство.

Теперь в списке 522 участника — физлица и организации.

Ранее украинского продюсера Александра Роднянского в России признали иноагентом.

Также в список иноагентов попал российский рэпер Оксимирон.