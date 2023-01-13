Актер из "Девятой роты" готов воевать за Украину. В России его внесли в список иноагентов вместе с Троицким
Минюст России впервые в 2023 году обновил список иноагентов. В него вошли актер Артур Смольянинов, музыкальный критик Артемий Троицкий и еще четыре человека.
О Смольянинове, который стал известным благодаря роли в фильме "9 рота" (2005 год) Федора Бондарчука о войне в Афганистане, заговорили после того, как он заявил, что готов воевать за Украину и что ему будет все равно, если от России останется радиоактивный пепел.
После этих слов председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.
Троицкий - советский и российский музыкальный критик и журналист, организатор и ведущий многих рок-концертов и фестивалей. Известен своими критическими высказываниями в адрес российской власти. Он живет за пределами России с 2014 года.
Кроме Троицкого и Смольянинова в реестр включили:
- бывшего священника, автора видеоблога "Клирик" Сергея Кирсанова;
- юриста и предпринимателя Анатолия Фурсова;
- экс-главу пермского штаба Навального Сергея Ухова;
- украинского ведущего и блогера Александра Шелеста.
У Артура есть два младших брата и сестра. Его единоутробный брат Емельян Николаев отбывает 19-летний срок за участие в убийствах и нападениях на националистической почве. Одной из жертв Николаева и его сообщников стал сын бизнесмена Хусама Аль-Халиди Алан.
В октябре 2022 года на актёра уже было заведено административное дело о дискредитации армии.
Минюст также внес в реестр ООО "Тенес" - юридическое лицо, созданное по требованию закона журналистами-"иностранными агентами" для подачи отчетности в министерство.
Теперь в списке 522 участника — физлица и организации.
Ранее украинского продюсера Александра Роднянского в России признали иноагентом.
Также в список иноагентов попал российский рэпер Оксимирон.