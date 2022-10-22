Екатерина Босова, вдова российского миллиардера Дмитрия Босова, утверждает, что попала в списки иностранных агентов по ошибке, из-за фейкового интервью.

Оно было опубликовано на франкоязычном сайте Facta.Media. В нем от ее лица утверждается, что муж не покончил с собой, а был ликвидирован спецслужбами из-за отказа продать бизнес.

Босов, который владел крупными угольными активами, застрелился в Подмосковье в 2020 году.

Кроме того, в материале написано, что Катерина Босова ходила на оппозиционные митинги в России.

Сама же она утверждает, что ничего такого не говорила и на митинги не ходила. А интервью называет фейковым.

Сейчас с этим делом разбираются российские прокуратура и министерство юстиции.

Напомним, в 2020 году издание Forbes оценивало состояние Босова в 1,1 миллиарда долларов. Бизнесмен занимал 86-е место в списке самых богатых россиян.

Первым бизнесом россиянина называли Красноярский алюминиевый завод: в 1997 году Босов стал его совладельцем. А в 2000-м продал акции завода, после чего основал группу "Аллтек".

Основной актив Босова - это группа "Сибантрацит", крупнейший в России производитель металлургических углей. В 2018 году компания производила 24,1 миллиона тонн угля и антрацита.

Также "Страна" публиковала подробности самоубийства российского миллиардера Дмитрия Босова.