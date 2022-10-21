Украинского продюсера Александра Роднянского в России признали иноагентом
Министерство юстиции РФ включило в реестр физических лиц - иностранных агентов продюсера Александра Роднянского родом из Киева и бывшего депутата российской Госдумы Илью Пономарева, живущего в Украине.
Список иноагентов обновился на сайте Минюста.
После начала вторжения России в Украину Роднянский неоднократно выступал с его осуждением.
Кроме Роднянского и Пономарева в него попали:
- журналист Александр Плющев;
- журналистка Татьяна Фельгенгауэр (Шадрина);
- гендиректор "Трансперенси Интернешнл — Россия" Илья Шуманов;
- экс-глава штаба Алексея Навального из Чебоксар Семен Кочкин;
- журналист Руслан Габбасов, который сотрудничает с Idel.Реалии;
- писатель Михаил Зыгарь.
В начале российский рэпер Оксимирон попал в тот же список иностранных агентов Минюста РФ. Оксимирон (гражданское имя - Мирон Федоров) открыто выступил против вторжения в Украину и после начала войны покинул Россию.
А в мае список физических лиц – иностранных агентов пополнился двумя фамилиями: в него были внесены бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и бывший шахматист, а сегодня политик Гарри Каспаров.