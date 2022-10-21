Продюсера фильмов "9-я рота" и "Сталинград" признали иноагентом. Фото: Телеграм

Министерство юстиции РФ включило в реестр физических лиц - иностранных агентов продюсера Александра Роднянского родом из Киева и бывшего депутата российской Госдумы Илью Пономарева, живущего в Украине.

Список иноагентов обновился на сайте Минюста.

После начала вторжения России в Украину Роднянский неоднократно выступал с его осуждением.

Кроме Роднянского и Пономарева в него попали:

  • журналист Александр Плющев;
  • журналистка Татьяна Фельгенгауэр (Шадрина);
  • гендиректор "Трансперенси Интернешнл — Россия" Илья Шуманов;
  • экс-глава штаба Алексея Навального из Чебоксар Семен Кочкин;
  • журналист Руслан Габбасов, который сотрудничает с Idel.Реалии;
  • писатель Михаил Зыгарь.

Скриншот 1 с сайта Минюста РФ

Скриншот 2 с сайта Минюста РФ

В начале российский рэпер Оксимирон попал в тот же список иностранных агентов Минюста РФ. Оксимирон (гражданское имя - Мирон Федоров) открыто выступил против вторжения в Украину и после начала войны покинул Россию.

А в мае список физических лиц – иностранных агентов пополнился двумя фамилиями: в него были внесены бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и бывший шахматист, а сегодня политик Гарри Каспаров.

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