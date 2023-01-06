В сети появилось новое видео с концерта Максима Галкина в Дубае, во время которого он сказал "героям слава" в ответ на "Слава Украине".

На новом видео, которое публикуют зрители, Галкин высмеивает российские военные нарративы.

Галкин пошутил про "боевых уток", "биологическое оружие", и вспомнил "откуда на Беларусь готовилось нападение".

"Оказывается Украина была нашпигована натовскими базами, где геи-террористы и лесбиянки-каннибалы в перерывах между обогащением урана для грязной бомбы скрещивали коронавирус с обезьянней оспой. И начиняли боевых уток, чтобы они летели и планировали нападение на Беларусь с четырех сторон", - сказал комик.

"Дайте, дайте мне эти грибы, я тоже так хочу", - шутит Галкин.

Также он высмеял заявления о "спящих нацистах" в РФ.

"Они спали 15 лет, их еще Ющенко ввел в этот сон. Их разбудили, слава Богу они не успели напасть на Соловьева", - шутит Галкин.

Ранее мы писали, что недавно певец Валерий Меладзе на новогоднем концерте на фразу "Слава Украине" тихо ответил "Героям слава" и подмигнул.

Накануне на концерте в Дубае был замечен другой певец - Олег Газманов. На просьбы обозначить свою позицию по войне он ответил отказом. "Ребят, дайте отдохнуть", - сказал Газманов, хотя ранее публично заявлял о поддержке действий РФ в войне.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.