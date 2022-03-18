Президент РФ Владимир Путин выступил в Лужниках на митинге по поводу очередной годовщины аннексии Крыма. Он говорил о Крыме и о войне в Украине.

Однако внезапно трансляция его выступления на федеральных каналах прервалась и в эфир пустили концерт с песней Газманова.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, почему выступление на концерте "Крымская весна" в Лужниках неожиданно оборвалось в эфире. По его утверждению, произошел технический сбой на сервере.

Что касается слов Путина, то он говорил о Крыме и о войне в Украине.

"Крымчане поступили правильно, поставив жёсткий барьер на пути неонацистов".

"Цель операции в Украине — избавить людей от геноцида".

"Российские военные в Украине прикрывают друг друга, такого единения у нас не было давно".

О Донбассе: "нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих".

Однако внезапно трансляция его выступления на федеральных каналах прервалась и пустили концерт с песней Газманова.

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