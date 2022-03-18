Трансляция речи Путина на концерте в "Лужниках" внезапно оборвалась, его заменили поющим Газмановым. Видео
Президент РФ Владимир Путин выступил в Лужниках на митинге по поводу очередной годовщины аннексии Крыма. Он говорил о Крыме и о войне в Украине.
Однако внезапно трансляция его выступления на федеральных каналах прервалась и в эфир пустили концерт с песней Газманова.
Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, почему выступление на концерте "Крымская весна" в Лужниках неожиданно оборвалось в эфире. По его утверждению, произошел технический сбой на сервере.
Что касается слов Путина, то он говорил о Крыме и о войне в Украине.
- "Крымчане поступили правильно, поставив жёсткий барьер на пути неонацистов".
- "Цель операции в Украине — избавить людей от геноцида".
- "Российские военные в Украине прикрывают друг друга, такого единения у нас не было давно".
- О Донбассе: "нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих".
Однако внезапно трансляция его выступления на федеральных каналах прервалась и пустили концерт с песней Газманова.
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