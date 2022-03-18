Солист рок-группы U2 Боно написал стих о Зеленском-святом и назвал Путина "психом рода человеческого"
Солист легендарной рок-группы U2 Боно написал стих о президенте Украины Владимир Зеленском, в котором сравнил его со святым Патриком. А вот главу РФ Владимира Путина, который развязал полномасштабную войну в Украине, он назвал "психом рода человеческого".
Творение Боно прочитала представительница Конгресса США Нэнси Пелоси на Дне святого Патрика, который отмечали в четверг, 17 марта.
"Они борются для нас за свободу от этого психа рода человеческого. Скорбная Ирландия - теперь Украина. А имя святого Патрика теперь - Зеленский", - прочитала Пелоси.
Напомним, экс-глава МВД УКраины Арсен Аваков в эфире телеканала спел матерную песню о Путине.
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