Солист легендарной рок-группы U2 Боно написал стих о президенте Украины Владимир Зеленском, в котором сравнил его со святым Патриком. А вот главу РФ Владимира Путина, который развязал полномасштабную войну в Украине, он назвал "психом рода человеческого".

Творение Боно прочитала представительница Конгресса США Нэнси Пелоси на Дне святого Патрика, который отмечали в четверг, 17 марта.

"Они борются для нас за свободу от этого психа рода человеческого. Скорбная Ирландия - теперь Украина. А имя святого Патрика теперь - Зеленский", - прочитала Пелоси.

Напомним, экс-глава МВД УКраины Арсен Аваков в эфире телеканала спел матерную песню о Путине.

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