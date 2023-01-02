Продолжаются истории с российскими звездами шоу-бизнеса в Дубае. На этот раз в центре внимания оказался певец Валерий Меладзе, который на новогоднем концерте на фразу "Слава Украине" тихо ответил "Героям слава" и подмигнул.

"О, красавичк! Обожаю тебя!", - заявил музыканту собеседник.

О том, что видео записано в ОАЭ, пишут российские телеграм-каналы.

Ранее на концерте в Дубае был замечен другой певец - Олег Газманов. На просьбы обозначить свою позицию по войне он ответил отказом. "Ребят, дайте отдохнуть", - сказал Газманов, хотя ранее публично заявлял о поддержке действий РФ в войне.

Отметим, что в Объединенных Арабских Эмиратах зимой отдыхают россияне и украинцы, устраивая там вечеринки или корпоративы. Видимо, это одна из таких новогодних вечеринок, где выступали российские звезды.

Тем временем война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.