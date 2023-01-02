Поддерживающий действия российской власти певец Олег Газманов отказался заявить о своей позиции по вопросу войны во время концерта в Дубае.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Артист выступал на корпоративе. К нему подошли двое мужчин, которые потребовали от него озвучить свое отношение к вторжению в Украину.

"Скажи, что ты за Украину. Скажи, что ты против войны. Ты за войну?", - задали вопросы Газманову мужчины.

"Ребят, дайте отдохнуть", - ответил Газманов на это. После этого певец прокричал в зал поздравления: "С Новым годом, друзья!".

Напомним, ЕС ввел санкции против 30 физических и 7 юридических лиц из РФ, в этом списке оказался также российский певец Олег Газманов.

Украина открыла дело против 23 артистов, выступивших в честь Крымского моста. В их числе - Лепс, Билан, Газманов и другие.

Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину Газманова внесли на сайт "Миротворец".

Тем временем война в Украине продолжается уже 312-й день. "Страна" следит за новостями 1 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 311-го дня войны. В канун Нового года Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. По данным руководства ВСУ, из более чем 20 крылатых ракет разных типов удалось сбить шесть над Киевской областью, пять над Житомирской и одну над Хмельницкой. Противник также продолжил наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях. Между тем все чаще говорят о новом витке эскалации и попытке масштабного наступления РФ в ближайшее время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.