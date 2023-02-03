Президент Владимир Зеленский считает, что россияне хотят реванша в конце февраля - начале весны: они хотят забрать восток Украины.

Такое заявление Зеленский сделал в пятницу, 3 февраля, на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС.

"Мы уже готовимся. Разведка и военные – мы считаем, что будет усиливаться давление на востоке государства. Россия хочет реванша. Реванша хочет именно там, где не получилось. Хочет забрать восток. Наша задача – не дать такой возможности, не дать до момента усиления нашей армии соответствующим оружием. Считаю, что у нас есть все шансы.

Также они будут хотеть вернуться и иметь реваншистские шаги, вспоминая то поражение, которое у них было осенью, в направлении Лиман и тому подобное. Наша устойчивость там также зависит от оружия и от мотивации", – сказал Зеленский.

По словам президента, в начале вторжения мотивация и дух украинского общества были крепче.

В частности, было ощущение, что все украинское общество едино и находится в состоянии войны против армии РФ, однако сейчас у Зеленского есть ощущение, что некоторые украинские города на отдыхе.

По его словам, это проявление слабости. Он призвал напомнить тем, кто "отдыхает" в Украине, что мы все на войне, и вспомнить начало вторжения в феврале 2022 года.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский пообещал Западу освободить территории Донбасса после поставок дальнобойного оружия.

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