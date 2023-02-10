Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшнюю массированную ракетную атаку РФ по Украине, назвав ее "вызовом коллективной безопасности НАТО" из-за того, что российские "Калибры" сегодня вошли в пространство Молдовы и Румынии, которая является членом НАТО.

Об этом говорится на официальном телеграм-канале президента Украины.

"Враг сегодня с утра запустил как минимум 70 ракет в очередной массированной атаке. По меньшей мере, 60 ракет сбиты. Все их мишени были гражданские, гражданская инфраструктура.

К сожалению, были попадания, есть жертвы. Мои соболезнования родным!

Несколько российских ракет прошли по воздушному пространству Молдовы и Румынии. Эти ракеты – вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить.

Я благодарю всех, кто это понимает. Спасибо всем, кто помогает. И конечно – спасибо нашим Воздушным силам, всем нашим зенитчикам, каждому и каждой, кто защищает Украину и наших людей.

Слава Украине!", - сказал Зеленский.

Напомним, Румыния не подтвердила, что российская ракета зашла в ее воздушное пространство. Молдова вызвала посла РФ.

Ранее представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ВСУ могли сбить "Калибры", летящие над Молдовой и Румынией, но "понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому этого не сделали сразу".