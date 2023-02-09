Россияне фактически начали наступление в Луганской области.

Об этом сообщил губернатор региона Сергей Гайдай в своем телеграм-канале.

По его словам, основные усилия российской армии сосредоточены на Кременском направлении, но успеха они не приносят.

"На Сватовско-Купянском направлении и в Белогоровке ситуация абсолютно контролируемая", – добавил Гайдай.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 9 февраля. В ней сообщается, что российские войска наступают на пяти направлениях и обстреливают Краматорск. По данным генштаба, армия РФ ведет наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Также сегодня один из командиров т.н "ДНР" Александр Ходаковский намекнул на скорое начало российского наступления. В своем посте в телеграм-канале он написал, что давно не упоминал о войне, потому что на фронте "ситуация не отличается особой динамикой". При этом он добавил, что "концентрация сил, меньше - средств, довольно внушительная".

"Положение дел в "положении" на последних неделях - вот-вот должны начаться роды", - образно написал Ходаковский.