В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 9 февраля. Сообщается, что российские войска наступают на пяти направлениях и обстреливают Краматорск.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Армия РФ ведет наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация – без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Россияне нанесли 41 авиационный и 3 ракетных удара, 2 из которых по Краматорску Донецкой области. Также произвели 32 обстрела из РСЗО. Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ и 2 удара по позициям ЗРК. Силы ПВО ВСУ сбили 3 российских БПЛА: 2 - типа "Орлан-10" и 1 - "Орион".

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