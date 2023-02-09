Российские войска "перехватили инициативу в Украине и начали крупное наступление в Луганской области".

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

Темпы российских операций вдоль линии Сватово-Кременная за последнюю неделю заметно увеличились. Российские источники сообщают, что их войска атакуют украинские оборонительные рубежи с незначительным продвижением к северо-западу от Сватово у Купянска и к западу от Кременной.

Кадры с геолокацией подтвердили присутствие российских войск в районе Двуречной к северо-западу от Сватово.

Кроме того, российское командование, по-видимому, направило регулярные части для "решающих наступательных операций". Силы нескольких полков 144-й и 3-й мотострелковых дивизий (20-я общевойсковая армия, Западный военный округ) и полка 90-й танковой дивизии (ЦВО) при поддержке частей 76-й Воздушно-десантной дивизии, а также неустановленных подразделений Южного военного округа ведут наступательные операции по всей линии Сватово-Кременная.

Привлечение как минимум трех крупных дивизий к операциям на этом участке указывает на то, что российское наступление началось, полагает Институт. Но оно, вероятно, еще не достигло своего полного темпа. Российское командование еще не ввело в бой части 2-й мотострелковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия, Западный военный округ), которая в январе была переброшена в Луганскую область после учений в Беларуси.

Напомним, ранее губернатор Луганщины назвал три направления ожидаемого наступления российских войск.

Также мы писали о том, что в ВСУ сомневаются, что армия РФ выйдет на границы Донецкой и Луганской областей до марта.