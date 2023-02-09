Британская разведка сообщает, что погода продолжает играть значительную роль в ходе войны в Украине. Сейчас земля в восточных регионах страны замерзла, однако в ближайшую неделю ожидается потепление, поэтому условия передвижения по пересеченной местности ухудшатся.

Об этом говорится в новой сводке разведки, которую Минобороны Великобритании опубликовало в Twitter.

В последние недели, условия передвижения по пересеченной местности на востоке Украины, вероятно, практически не менялись. 8 февраля температура почвы была около 0 градусов. Однако прогнозы на предстоящую неделю предполагают повышение температуры и таяние снега - и условия ухудшатся.

При этом, разведка Британии прогнозирует, что самыми неблагоприятными из-за грязной погоды условия передвижения по пересеченной местности, вероятно, будут в середине-конце марта.

"Командиры с обеих сторон, скорее всего, будут стараться избегать планирования крупных наступлений в такое время. Однако предполагаемые политические или оперативные возможности могут перевесить эти опасения, как показало вторжение России в конце февраля 2022 года", - считают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным Foreign Policy, Украина ожидает нового крупного наступления россиян в ближайшие 10 дней.

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