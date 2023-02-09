Украина ожидает нового крупного вторжения РФ в ближайшие 10 дней.

Об этом пишет американский журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника.

Издание отмечает, что на фоне всплеска боевых действий военные аналитики считают, что ожидаемое наступление уже началось и, предположительно, ускорится по мере приближения первой годовщины вторжения.

По оценкам украинских официальных лиц, российские силы внутри страны превысили отметку в 300 000 человек после недавней мобилизации. Эта цифра может быть немного ниже, но она значительно превышает силы вторжения, которые Путин использовал в феврале прошлого года. И на этот раз они сконцентрированы на востоке страны.

"Усилия по мобилизации, по-видимому, увенчались грубым успехом, поскольку было развернуто достаточно войск, чтобы остановить продвижение Украины, хотя и с огромными потерями для российских войск", - пишет Foreign Policy.

Последние атаки России нанесли урон ВСУ , которым теперь приходится бороться с гораздо более плотным российским присутствием.

"Многих факторов, которые позволили украинцам наступать в Харьковской области, больше нет. Линии обороны толще. Россияне их заминировали. Они окопались", — отмечает военный аналитик из Rand Corporation Дара Массикот.

Также, по оценкам украинских военных, у России уже есть 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 советских реактивных систем залпового огня, таких как "Град" и "Смерч", 400 истребителей и 300 вертолетов, готовых к новой волне атак.

Впрочем, Пентагон охарактеризовал российские войска, которые уже были брошены на поле боя, как "плохо оснащенные, плохо обученные и спешащие". Однако опасения, что даже плохо обученные российские подразделения могут сокрушить украинские позиции с помощью атак в стиле "живой волны", привели к более настоятельным запросам Киева о западном оружии, пишет Foreign Policy.

Отметим, о том, что Россия может начать новое полномасштабное наступление, ранее со ссылкой на источники в Минобороны и ВСУ сообщали в Financial Times.

Также мы сообщали, что Данилов назвал две области, которые российские войска готовятся атаковать.