Угрозы российского наступления на Киев пока нет. По состоянию на 8 февраля в Беларуси не сформированы наступательные ударные группировки врага. В то же время остается угроза наступления с восточного и южного направлений.

Об этом заявил на брифинге в Медиацентре Украина - Укринформ член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"О гипотетической возможности наступления РФ на столицу Украины или на другие направления с разных сторон: буквально сегодня мы заслушали на заседании комитета в закрытом режиме представителей всего разведывательного сообщества Украины. В настоящее время признаков формирования наступательных, ударных группировок ни на территории Республики Беларусь, ни на всех других территориях, кроме восточной — Луганская, Донецкая области, Бахмут, Авдеевка, Купянск – и частично южной на запорожско-николаевском направлении, не обнаружено. Мы знаем точно картину о количестве, о вооружении, о готовности или неготовности. Сегодня угроз, кроме восточного и южного направления, повторения каких-либо широкомасштабных действий не существует", - сказал Вениславский.

На днях Financial Times со ссылкой на источники в Минобороны и ВСУ написала, что наступление РФ может начаться в течение 10 дней.

А министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Украина ожидает новое нападения россиян в феврале.